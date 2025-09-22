Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce -Patrik STROMECKÝ
Č. j. KRPB-239936-101/TČ-2024-060081-RM, Patrik STROMECKÝ, roč.1992
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-239936-101/TČ-2024-060081-RM Brno 22. září 2025
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 tr. řádu
Adresát: Patrik STROMECKÝ, roč.1992, trv. bytem nám. Míru č. p. 1, 473 01 Nový Bor
Adresa, na níž má být písemnost doručena: nám. Míru č. p. 1, 473 01 Nový Bor
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno
Doručovaná písemnost:
- Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu č. j. KRPB-239936-76/TČ-2024-060081-RM.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10- ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na podatelně Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje na adrese Kounicova 24, 611 32 Brno v době od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Ing. David Ruška
Datum: 22.9.2025
Podpis doručujícího policisty:
kpt. Ing. David Ruška
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 07.10.2025
Sejmuto dne: 07.11.2025