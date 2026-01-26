Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Marian HYRYCH
Č. j. KRPB-152316-598/TČ-2022-060079-STA, Marian HYRYCH, roč. 1993
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor analytiky a kybernetické kriminality
Oddělení kybernetické kriminality
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-152316-598/TČ-2022-060079-STA
Brno 26.·ledna·2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Marian HYRYCH, nar. 19.09.1993
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Zahradní č. p. 1267, 751 31 Lipník nad Bečvou
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vedená pod č.j. KRPB-152316-584/TČ-2022-060079-STA ze dne 21.12.2025.
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, písemnost Policie ČR uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v pracovní dny v době od 07:30 do 15:00 hodin na útvaru Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
kpt. Mgr. Jan Stáhala
Datum : 26.01.2026
Podpis doručujícího policisty:
Vyřizuje:
kpt. Mgr. Jan Stáhala
sekr. 974 623 305
DS: jydai6g
mjr. Mgr. Radka Mrvová
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 26.01.2026
Sejmuto dne: 26.01.2026