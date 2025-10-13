Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce -Maksims KOVALOVS
Č. j. KRPB-158838/TČ-2025-060218, Maksims KOVALOVS, roč. 2004
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-158838/TČ-2025-060218 Brno 2. října 2025
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Maksims KOVALOVS, roč. 2004
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Praha, Francouzská 80
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu č.j.: KRPB-158838-7/TČ-2025-060218
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Ing. Luboš Ondroušek
Datum:
Podpis doručujícího policisty:
nprap. Ing. Luboš Ondroušek
vrchní inspektor
lubos.ondrousek@pcr.cz
tel.: 974626534
DSS: 974626481
v z. npor. Bc. Petr Langer
podepsáno elektronicky
npor. Mgr. Zdeněk Mazal
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 13.10.2025
Sejmuto dne: 13.11.2025