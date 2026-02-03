Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Julia KOLEVA
Č. j. KRPB-147715-98/TČ-2025-060218, Julia KOLEVA, roč. 1976
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-147715-98/TČ-2025-060218
Brno 20.·ledna·2026
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Julia KOLEVA, nar. 19.03.1976
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Lípy 356, Kosmonosy
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Výstaviště, Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 21.07.2025 k č. j. KRPB-147715-12/TČ-2025-060218.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
prap. Ing. Luboš Ondroušek
Datum:
Podpis doručujícího policisty:
nprap. Ing. Luboš Ondroušek
vrchní inspektor
lubos.ondrousek@pcr.cz
tel.: 974626534
DSS: 974626481
npor. Mgr. Zdeněk Mazal
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Petr Langer
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 03.02.2026
Sejmuto dne: 06.03.2026