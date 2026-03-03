Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Iveta SZAJKOVÁ
Č. j. KRPB-213219-31/TČ-2025-060214, Iveta SZAJKOVÁ, roč. 1992
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole
Malátova 3, 612 00 Brno
Č. j. KRPB-213219-31/TČ-2025-060214
Brno 17.·února·2026
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Iveta SZAJKOVÁ, nar. 07.06.1992, st. přísl. SVK.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bratislavská 234/52, 602 00 Brno - Zábrdovice.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a trestního řádu ze dne 22.10.2025 k č. j. KRPB-213219-6/TČ-2026-060214.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Za správnost vyhotovení:
prap. Adam Kolek
tel. 974624773
adam.kolek@pcr.cz
npor. Ing. David Šmarda
vedoucí oddělení
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 03.03.2026
Sejmuto dne: 03.04.2026