Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Iveta ELBLOVÁ (roz. VRABCOVÁ)
Č. j. KRPB-142423-96/TČ-2025-060613-JSA, Iveta ELBLOVÁ (roz. VRABCOVÁ), roč. 1969
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Č. j. KRPB-142423-96/TČ-2025-060613-JSA
Hodonín 26.·března·2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., tr. řádu
Adresát: Iveta ELBLOVÁ (roz. VRABCOVÁ), nar. 23.04.1969 v Brno, trv. bytem Pražská 410/56, 679 61 Letovice
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Pražská 410/56, 679 61 Letovice
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby Obvodního oddělení policie Hodonín v době od 00:00 hodin do 23:59 hodin. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
nprap. Jiří Sabáček
Datum:
Podpis doručujícího policisty:
nprap. Jiří Sabáček DiS.
vrchní inspektor
tel.: 974633488
npor. Bc. Tomáš Bárta
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Jiří Šupa
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 07.04.2026
Sejmuto dne: 07.05.2026