Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Ivan BEREZHNYK
Č. j. KRPB-96465-63/TČ-2025-060288-ZK, Ivan BEREZHNYK, roč. 1999
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Malátova 3, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-96465-63/TČ-2025-060288-ZK
Brno 14.·srpna·2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Ivan BEREZHNYK, nar. 22.08.1999 v DUBOVE, svobodný, st. přísl. UKR
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Gagarina 79, Dubové, Ukrajina
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, MŘ Policie Brno, Malátova 3 v Brně
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 09.05.2025 pod č.j.: KRPB-96465-8/TČ-2025-060288 a Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 23.06.2025 pod č.j.: KRPB-96465-45/TČ-2025-060288-ZK.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Malátova 3, Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Zbyněk Kroupa
Podpis doručujícího policisty:
nprap. Zbyněk Kroupa
vrchní inspektor
tel.: 974624730, 607395744
mjr. Ing. Bc. Pavel Rössner
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 30.08.2025
Sejmuto dne: 30.09.2025