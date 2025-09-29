Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Danylo KUCHMA
Č. j. KRPB-68025-292/TČ-2023-060079-IVS, Danylo KUCHMA, roč. 2000.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor analytiky a kybernetické kriminality
Oddělení kybernetické kriminality
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-68025-292/TČ-2023-060079-IVS
Brno 29.·září·2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Danylo KUCHMA, nar. 20.11.2000.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Na Truhlářce 1480/49, 180 00 Praha-Libeň.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vedená pod č.j. KRPB-68025-285/TČ-2023-060079-IVS ze dne 26.08.2025.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:00 do 14:00 hodin na útvaru Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Mgr. Iva Svobodová
Datum: 29.09.2025
Podpis doručujícího policisty:
kpt. Mgr. Iva Svobodová
vrchní komisař
tel.: 974 623 204
mjr. Mgr. Radka Mrvová
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 30.09.2025
Sejmuto dne: 31.10.2025