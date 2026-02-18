Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Dagmar Micová
Č. j. KRPB-29618-5/TČ-2026-060273, Dagmar Micová, roč. 1988
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
3. oddělení obecné kriminality
Příční 31, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-29618-5/TČ-2026-060273
Brno 18.·února·2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 64 zákona č. 141/1961 Sb. zákon o trestním řízením soudním (trestní řád)
Adresát: Dagmar Micová, nar. 9.12.1988
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Počátky 35, Počátky
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: 3. oddělení obecné kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Příční 31, 611 38 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení o vydání věci podle § 80 odst. 1 trestního řádu ze dne 12.1.2026, vedené pod č.j. KRPB-76089-78/TČ-2025-060273
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na 3. oddělení obecné kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Příční 31, 611 38 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.Jméno a příjmení doručujícího policisty:
por. Mgr. Petr Kalenda
Datum: 18.2.2026
Podpis doručujícího policisty:
por. Mgr. Petr Kalenda
komisař
tel.: 974 625 831
Vyvěšeno dne: 18.02.2026
Sejmuto dne: 23.03.2026