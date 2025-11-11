Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Anel BULATKYZY
Č. j. KRPB-144407-68/TČ-2025-060219-IT, Anel BULATKYZY, ročník 2005
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc
Nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno
Č. j. KRPB-144407-68/TČ-2025-060219-IT
Brno 27.·října·2025
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Anel BULATKYZY, ročník 2005
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Jugoslávských partyzánů 677/12, 160 00 Praha-Bubeneč
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 9 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle ust. § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 15.09.2025 evidováno pod č.j. KRPB-144407-52/TČ-2025-060219-IT, šetřeno pod sloučeným Č.J.: KRPB-144407/TČ-2025-060219-IT.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, ul. nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno - Bystrc. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
prap. Jan Haiser
Podpis doručujícího policisty:
prap. Jan Haiser
inspektor
Tel.: 974628845
Vyvěšeno dne: 11.11.2025
Sejmuto dne: 12.12.2025