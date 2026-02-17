Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Andrea HALUŠKOVÁ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Č. j. KRPB-216109-38/TČ-2025-060613-MMT
Hodonín 2.·února·2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., tr. řádu
Adresát: Andrea HALUŠKOVÁ, nar. 03.01.1994
Adresa, na níž má být písemnost doručena: U Uranie č. 5 Praha 7
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Obvodní oddělení policie Hodonín, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Doručovaná písemnost: Usnesení o zaj. věci §79a tr.ř pod č.j.: KRPB-216109-2/TČ-2025-060613, ze dne 2.2.2026
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby Obvodního oddělení policie Hodonín v době od 00:00 hodin do 23:59 hodin. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
nprap. Martin Matras
Datum:
Podpis doručujícího policisty:
Zpracoval:
nprap. Bc. Martin Matras
npor. Bc. Tomáš Bárta
vedoucí oddělení
schváleno elektronicky (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno den: 17.02.2026
Sejmuto dne: 20.03.2026