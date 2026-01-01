Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - ZAKHARCHENKO
Č. j. KRPU-86609/TČ-2026-040271
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení obecné kriminality, Kaštanová 2, 405 58 Děčín, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-86609/TČ-2026-040271
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:
zástupce společnosti: VeryGreen Innovations s.r.o., IČO: 23743875, se sídlem Děčínská 552/1, 180 00 Praha 8-Střížkov paní Mira ZAKHARCHENKO, nar. 16.07.1983
si může vyzvednout tuto písemnost:
1. Usnesení o zajištění dle § 79a odst. 1 tr. řádu s odůvodněním, vedené pod č.j.: KRPU-86609-7/TČ-2026-040271, z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
Písemnost si výše jmenovaná vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení obecné kriminality, Kaštanová 2, 405 58 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1961 Sb., Trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 tr. řádu přiměřeně použiji také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.
Zpracoval:
por. Bc. Pavel Krofta
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mjr. Bc. Petr Višín
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vedoucí 1. OOK
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Vyvěšeno dne: 29. 07. 2026
Sejmuto dne : 13. 08. 2026