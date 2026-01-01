Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - YESSENBAY
Č. j. KRPU-120482-68/TČ-2025-040216
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Rumburk, Tř. 9.května 406, 408 01 Rumburk, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-120482/TČ-2025-040216
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že
pan Aldiyar YESSENBAY, nar. 29.05.2007 v KOKČETAU, trv. bytem Tyršovo nám. č. p. 2222, 252 63 Roztoky, Česko
si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zajištění věci dle § 79a tr.ř., vedené pod č.j. KRPU-120482-11/TČ-2025-040216,
z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnost si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Rumburk, Tř. 9.května 406, 408 01 Rumburk, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělené na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení: +420 974 442 128
Zpracoval:
pprap. Jiří Brůna
vrchní asistent
|
npor. Bc. Marek Bulan
|
komisař
Vyvěšeno dne: 23. 02. 2026
Sejmuto dne: 10. 03. 2026