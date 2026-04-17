Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Rubanyk

Č. j. KRPU-18085-84/TČ-2026-040216 

SDĚLENÍ

(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Rumburk, Tř. 9.května 406, 408 01 Rumburk, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném č.j. KRPU-18085/TČ-2026-040216

OZNAMUJE

sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:

pan Denys RUBANYK, nar. 19.02.2007 v KYJEV, trv. bytem Topolová č. p. 647, 289 23 Milovice-Mladá, v současné době pobyt neznámý

si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení o zajištění dle §79a odst. 1 tr. řádu, vedené pod č. j. KRPU-18085-15/TČ-2026-040216, z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Písemnost si výše jmenovaný vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Rumburk, Tř. 9.května 406, 408 01 Rumburk, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.

Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.

Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělené na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.

Internetová adresa:

http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení:

+420 974 442 127

Zpracoval:

nprap. Miroslav Skáčik

vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 17.04.2026

Sejmuto dne: 02.05.2026

