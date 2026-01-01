Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - KOROLOVYCH

Č. j. KRPU-120674-79/TČ-2025-040272 

SDĚLENÍ

 (dle ust. § 64 odst. 4 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád)

            Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Děčín, 2. oddělení obecné kriminality, Tř. 9. května 406, 408 01 Rumburk, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-120674/TČ-2025-040272

OZNAMUJE

sdělením vydaným dle ust. § 64 odst. 4 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:

paní Olena KOROLOVYCH (roz. SKUBA), nar. 08.03.1961, st. přísl. UKR, doručovací adresa Vacínova 396/5, 180 00 Praha 8

si může vyzvednout tuto písemnost:

1) Usnesení o zajištění peněžních prostředků dle ust § 79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-120674-66/TČ-2025-040272,

            z důvodu jejího neznámého pobytu, a které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle ust. § 64 odst. 4 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád.

            Písemnost si výše jmenovaná vyzvedne na adrese: Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Děčín, 2. oddělení obecné kriminality, Tř. 9. května 406, 408 01 Rumburk, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

            Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1961 Sb., přičemž se v souladu s ust. § 63 odst. 1 tr. řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

            Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v ust. § 63 odst. 3 tr. řádu. Po marném uplynutí této lhůty doporučující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.

            Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce, písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle ust. § 64 tr. řádu a ust. § 50l občanského soudního řádu.

Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení: 974442553,
por. PhDr. Marcela Böhmová
komisař

por. PhDr. Marcela Böhmová

komisař


podepsáno elektronicky


 

Vyvěšeno dne: 02. 03. 2026
Sejmuto dne: 17. 03. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 