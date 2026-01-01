Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - KOROLOVYCH
Č. j. KRPU-120674-79/TČ-2025-040272
SDĚLENÍ
(dle ust. § 64 odst. 4 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Děčín, 2. oddělení obecné kriminality, Tř. 9. května 406, 408 01 Rumburk, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-120674/TČ-2025-040272
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle ust. § 64 odst. 4 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:
paní Olena KOROLOVYCH (roz. SKUBA), nar. 08.03.1961, st. přísl. UKR, doručovací adresa Vacínova 396/5, 180 00 Praha 8
si může vyzvednout tuto písemnost:
1) Usnesení o zajištění peněžních prostředků dle ust § 79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-120674-66/TČ-2025-040272,
z důvodu jejího neznámého pobytu, a které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle ust. § 64 odst. 4 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnost si výše jmenovaná vyzvedne na adrese: Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Děčín, 2. oddělení obecné kriminality, Tř. 9. května 406, 408 01 Rumburk, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1961 Sb., přičemž se v souladu s ust. § 63 odst. 1 tr. řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v ust. § 63 odst. 3 tr. řádu. Po marném uplynutí této lhůty doporučující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce, písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle ust. § 64 tr. řádu a ust. § 50l občanského soudního řádu.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974442553,
por. PhDr. Marcela Böhmová
komisař
|
por. PhDr. Marcela Böhmová
|
komisař
|
Vyvěšeno dne: 02. 03. 2026
Sejmuto dne: 17. 03. 2026