Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - KLIKOVÁ
Č. j. KRPU-43373/TČ-2026-040213
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, obvodní oddělení Děčín - Podmokly, Tržní 165/7, 405 02 Děčín, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-82307/TČ-2026-040213.
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:
paní Marcela KLIKOVÁ, nar. 13.02.1982
si může vyzvednout tuto písemnost:
1) Usnesení o zajištění dle §79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod č.j. KRPU-43373-9/TČ-2026-040213, z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnost si výše jmenovaná vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, obvodní oddělení Děčín - Podmokly, Tržní 165/7, 405 02 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a § 50i občanského soudního řádu.
Internetová adresa:
https://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení:
+420974441100
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prap. Martin Ulrych
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inspektor
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tel. 974441151
Vyvěšeno dne: 28. 07. 2026
Sejmuto dne: 12. 08. 2026