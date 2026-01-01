Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - KEPOV

Č. j. KRPU-189292/TČ-2025-040281 

SDĚLENÍ

(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín , Oddělení hospodářské kriminality, ul. Kaštanová 301/2, 405 58 Děčín I , jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-189292/TČ-2025-040281

OZNAMUJE

sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:

pan Ihor KEPOV, nar. 30.03.1963 v SYNELNIKOVE, rozvedený, st. přísl. UKR, doklad: 902522399, trv. bytem Freyova 983/25, 190 00 Praha-Vysočany, v současné době pobyt neznámý,

si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení o vydání dle § 81a tr. řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 tr. řádu, vedené pod č. j. KRPU-189292-86/TČ-2025-040281, z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, ul. Kaštanová 301/2, 405 58 Děčín I, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.

Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.

Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělené na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.

Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: +420 974 432 486



 

por. Bc. Zdeněk Vlach, LL.M.
komisař

                                                                                                  



 

Vyvěšeno dne: 15. 04. 2026
Sejmuto dne: 30. 04. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 