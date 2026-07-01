Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
SDĚLENÍ? oznámení o možností převzetí písemnosti - Jan VIDLÁŘ
Č. j. KRPU-138900-76/TČ-2025-040213
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Děčín
OOP Děčín - Podmokly
Tržní 7, 405 02 Děčín
Č. j. KRPU-138900-76/TČ-2025-040213
Děčín 9. července 2026
Počet stran: 2
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, obvodní oddělení Děčín - Podmokly, Tržní 165/7, 405 02 Děčín, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-138900/TČ-2025-040213.
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:
pan Jan VIDLÁŘ, nar. 28.07.1991
si může vyzvednout tyto písemnosti:
1) Usnesení o uložení věci dle § 80/1 trestního řádu, vedené pod č.j. KRPU-138900-68/TČ-2025-040213
2) Usnesení o zrušení zajištění dle § 79f/1,3 trestního řádu, vedené pod č.j. KRPU-138900-71/TČ-2025-040213
z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnost si výše jmenovaný vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, obvodní oddělení Děčín - Podmokly, Tržní 165/7, 405 02 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a § 50i občanského soudního řádu.
Internetová adresa:
https://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení:
+420974441100
prap. Martin Ulrych
policejní inspektor
Vyvěšeno dne: 9.7.2026
Sejmuto dne: 24.7.2026