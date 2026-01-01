Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - FEDCHUK
Č. j. KRPU-45967/TČ-2024-040281
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanová 2, 405 58 Děčín, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-45967/TČ-2024-040281
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:
paní Hanna FEDCHUK, nar. 2002 v Maslianka
si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zrušení zajištění dle §79f tr. řádu, vedené pod č. j. KRPU-45967-226/TČ-2024-040781, z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanová 2, 405 58 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.
Internetová adresa:|
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974432495
nprap. Petra Tomášková
vrchní inspektor
|
mjr. PhDr. Mgr. Bc. Roman Rážek
|
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 17. 02. 2026
Sejmuto dne: 05. 03. 2026