SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - BALOGOVÁ Veronika

Č. j. KRPU-75131-45/TČ-2025-040781-30 

SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-75131/TČ-2025-040781-30

OZNAMUJE
 

sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:

paní Veronika BALOGOVÁ, nar. 25.05.2002

si může vyzvednout tuto písemnost:
 1) Usnesení o zrušení zajištění podle 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-75131-38/TČ-2025-040781-30, z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

 Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.

Poučení o doručování:
 Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

 Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.

 Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělené na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.

Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Telefonické spojení: 
974437353

email: 
jan.reisner@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 5.2.2026
Sejmuto dne: 20.2.2026

nprap. Jan Reisner

vrchní inspektor

tel: 974437346

