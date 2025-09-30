Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o vrácení písemnosti - Viktória HORVÁTH
Č. j. KRPB-230696-117/TČ-2024-060216, Viktória HORVÁTH, roč. 2002
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Komárov
Zvonařka 18, 617 00 Brno
Č. j. KRPB-230696-117/TČ-2024-060216
Brno 30. září 2025
Sdělení
o vrácení písemnosti podle § 64 odst. 4 trestního řádu
Adresát: Viktória HORVÁTH, nar. 05.01.2002
Adresa, na níž má být písemnost doručena: trv bytem: 3811, 99999 Szikszó, Maďarsko
kontaktní adresa: Preslova 419/71, Brno - Pisárky, 602 00
Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zrušení zajištění peněžních prostředků podle §79f odstavce 1 až 3 trestního řádu vydaného pod č.j.: KRPB-230696-108/TČ-2024-060216.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno – Komárov, Zvonařka 18, 617 00 Brno
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na recepci (u dozorčí služby) v budově Policie České republiky, Zvonařka 18 Brno-Komárov v době od 07.00 hodin do 15:00 hodin.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Ing. Roman Pavlica
Datum: 30.09.2025
Zpracoval:
nprap. Ing. Roman Pavlica
tel.: 974 623 602 (661)
npor. Mgr. Bc. Petr Pokorný
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 30.09.2025
Sejmuto dne: 31.10.2025