Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Sdělení o možnosti vyzvednutí písemnosti - Ladislav Šimon
Č. j. KRPZ-22569-58/TČ-2025-150871-FST
Kroměříž 11. listopadu 2025
Počet stran: 2
S D Ě L E N Í
podle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním,
o možnosti vyzvednutí písemnosti
č.j. KRPZ-22569-57/TČ-2025-150871 - usnesení o přiznání nákladů právního zastoupení osoby mladší 15 let podle § 89h odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ze dne 21.10.2025;
Adresát: Ladislav Šimon, nar. 21.08.1988,
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Komenského 801, 664 61 Rajhrad
Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Územní odbor Kroměříž
Oddělení obecné kriminality
Březinova 2819/2
767 01 Kroměříž
Protože se doručení předmětné písemnosti na uvedenou adresu nezdařilo, písemnost se vrátila odesílateli a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena ode dne 27.10.2025 do dne 06.11.2025 na pobočce České pošty, s.p. a od 27.10.2025 byl tak adresát vyzván k vyzvednutí zásilky a ve schránce mu k tomuto bylo zanecháno poučení. Adresát si předmětnou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedl, proto se za den doručení považuje datum 07.11.2025.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.11.2025. Lze si je vyzvednout na shora uvedené adrese v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hod.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
por. Bc. Filip Strnad
komisař
tel. 974675464
Vyvěšeno dne: 11.11.2025
Sejmuto dne: 11.12.2025