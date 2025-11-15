Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti – ZÍTEK Jiří
Č. j. KRPB-109564-35/TČ-2025-060210, ZÍTEK Jiří, roč. 1973
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - střed
Běhounská 1, 602 00 Brno
Č. j. KRPB-109564-35/TČ-2025-060210 Brno 27. října 2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Jiří ZÍTEK, nar. 25.11.1973 v České Budějovice, rozvedený, doklad: 217842248, trv. bytem nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice-České Budějovice 1.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno - střed, Běhounská 1, Brno 602 00
Doručovaná písemnost: Usnesení podle § 79a odstavec 1 trestního řádu ze dne 28.05.2025 k č.j. KRPB-109564-8/TČ-2025-060210, Usnesení podle § 80 odstavec 1 trestního řádu ze dne 25.09.2025 k č.j. KRPB-109564-31/TČ-2025-060210 s odkazem na Ustanovení podle § 131 odstavec 1 trestního řádu ze dne 06.10.2025 k č.j. KRPB-109564-33/TČ-2025-060210.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - střed, Běhounská 1, Brno 602 00.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Zpracovala:
prap. Pavlína Zacpálková
inspektor
Vyvěšeno dne: 15.11.2025
Sejmuto dne: 16.12.2025