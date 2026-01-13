Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti – Vladimir LULEVIC
Č. j. KRPB-193801-36/TČ-2025-060281-KOČ, Vladimir LULEVIC, nar. 2001
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-193801-36/TČ-2025-060281-KOČ Brno 13. ledna 2026
Počet stran: bude dopočítáno
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb.,
zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Vladimir LULEVIC, nar. 2001
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Grga Antunovicass, 0 Hvar, Chorvatsko
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6
Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištění věci dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 29.09.2025, vedené pod č.j. KRPB-193801-4/TČ-2025-060281-KOČ
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 7:00 do 15:00 hodin na 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Bc. Veronika Kočišová
Datum: 13.01.2026
por. Bc. Veronika Kočišová
komisař
tel.: 974 625 750
e-mail: veronika.kocisova@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 27.01.2026
Sejmuto dne: 27.02.2026