Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Thi Yen Nhi Vu

Č. j. KRPB-105075-214/TČ-2024-061279-HA, Thi Yen Nhi Vu, roč. 2004 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Vyškov
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
skupina kybernetické kriminality
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov


Č. j. KRPB-105075-214/TČ-2024-061279-HA                                                                                   Brno 19. srpna 2025


                                                                                                SDĚLENÍ
                  pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)


Adresát: Thi Yen Nhi Vu, nar. 02.10.2004
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Vietnam, Dap Cau Bac Ninh

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality - skupina kybernetické kriminality, pracoviště Vyškov, Brněnská 7a, 682 01

Doručovaná písemnost: Usnesení podle ustanovení § 79f odst. až 3 trestního řádu ze dne 30.07.2025 pod spisovou značkou č.j.:KRPB-105075-210/TČ-2024-061279

Protože adresát neuvedl adresu v České republice a nemohla mu být tedy písemnost doručena jiným způsobem.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:00 hod. do 14:00 hod. na útvaru Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality - skupina kybernetické kriminality, pracoviště Vyškov, Brněnská 7a, 682 01.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Bc. Petr Habrda
Datum: 19.08.2025
   
Zpracoval:  
por. Bc. Petr Habrda
komisař
Tel.: 974 639 553


Vyvěšeno dne: 20.08.2025
Sejmuto dne: 22.09.2025

