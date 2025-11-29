Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti –Serhii SMYK
Č. j. KRPB-58407-65/TČ-2025-060219-IT, Serhii SMYK, nar.1992
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc
Nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno
Č. j. KRPB-58407-65/TČ-2025-060219-IT Brno 18. listopadu 2025
Počet stran: bude dopočítáno
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Serhii SMYK, nar.1992
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Katovická 403/20, 181 00 Praha-Bohnice, Česko
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 9 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 18.3.2025 k č. j. KRPB-58407/TČ-2025-060219-IT.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, ul. nám. 28. dubna 9 v Brně.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Marek Vybral
Datum: Podpis doručujícího policisty:
nprap. Marek Vybral
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 29.11.2025
Sejmuto dne: 29.12.2025