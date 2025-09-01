Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Roman UDUT
Č. j. KRPB-152316-498/TČ-2022-060079-STA, Roman UDUT, roč. 1999
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor analytiky a kybernetické kriminality
Oddělení kybernetické kriminality
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-152316-498/TČ-2022-060079-STA Brno 01.09.2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Roman UDUT, roč. 1999
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vedené pod č.j. KRPB-152316-485/TČ-2022-060079-STA ze dne 20.08.2025.
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, písemnost Policie ČR uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. na útvaru Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Mgr. Jan Stáhala
Datum : 01.09.2025
Podpis doručujícího policisty:
Vyřizuje:
kpt. Mgr. Jan Stáhala
sekr. 974 623 305
DS: jydai6g
mjr. Mgr. Radka Mrvová
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 08.09.2025
Sejmuto dne: 09.10.2025