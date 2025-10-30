Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Roman MINAIEV
Č. j. KRPB-217606-156/TČ-2023-060082-POR, Roman MINAIEV, roč. 2002
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 2. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-217606-156/TČ-2023-060082-POR Brno 10. října 2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 tr. řádu
Adresát: Roman MINAIEV, nar. 07.01.2002
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Zborovská č. p. 600, 280 02 Kolín-Kolín II
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování – 2. oddělení hospodářské kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 81a za užití § 80 a § 81 tr. řádu č.j. KRPB-217606-153/TČ-2023-060082-POR
Protože adresát nebyl při doručování shora uvedené písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možné odevzdat osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na sekretariátu Služby kriminální policie a vyšetřování – 2. oddělení hospodářské kriminality na adrese Kounicova 24, 611 32 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Ing. Renata Poláchová
Datum: 10. 10. 2025
Vyvěšeno dne: 30.10.2025
Sejmuto dne: 02.12.2025