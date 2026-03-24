Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Petr ČONKA

Č. j. KRPB-7207-29/TČ-2026-060210, Petr ČONKA, roč. 1986 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - střed
Běhounská 1, 602 00 Brno


Č. j. KRPB-7207-29/TČ-2026-060210                                                                                     Brno 9. března 2026


                                                                                                SDĚLENÍ
                    pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)


Adresát: Petr ČONKA, nar. 06.05.1986 v Plzeň, svobodný, doklad: 219168770, trv. bytem Lobezská 99/39, 326 00 Plzeň-Lobzy, doručovací adresa Palackého 70/1, 301 00 Plzeň.

Adresa, na níž má být písemnost doručena Palackého 70/1, 301 00 Plzeň, Česko.

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Brno-střed, Běhounská 1, 602 00 Brno

Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f trestního řádu ze dne 09.01.2026 k č. j. KRPB-7207-9/TČ-2026-060210.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Střed, Běhounská 1.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Za správnost vyhotovení:
prap. Bc. Lenka Täuberová
Tel.: 974 624 445


Vyvěšeno dne: 24.03.2026
Sejmuto dne: 24.04.2026

