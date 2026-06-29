Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Patrik FUNTI
Č. j. KRPB-141476-98/TČ-2025-060079-BLA, Patrik FUNTI, roč. 2001
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor analytiky a kybernetické kriminality
Oddělení kybernetické kriminality
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-141476-98/TČ-2025-060079-BLA
Brno 29. června 2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Patrik FUNTI, nar. 16.06.2001.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Cejl 33/68, 602 00 Brno-Zábrdovice.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vedená pod č.j. KRPB-141479-92/TČ-2025-060079-BLA ze dne 29.05.2026.
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, písemnost Policie ČR uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v pracovní dny v době od 07:30 do 15:00 hodin na útvaru Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Ing. Ladislav Blažek
Datum: 29.06.2026
Podpis doručujícího policisty:
Vyřizuje:
kpt. Ing. Ladislav Blažek
tel. 974622757
DS: jydai6g
mjr. Mgr. Radka Mrvová
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 30.06.2026
Sejmuto dne: 31.07.2026