Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - PARKWAY DEPOT s.r.o.
Č. j. KRPB-129244-143/TČ-2020-060281-ŠTR, STAPARKWAY DEPOT s.r.o.
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Městské ř editelství policie B rno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-129244-143/TČ-2020-060281-ŠTR Brno 10. října 2025
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: PARKWAY DEPOT s.r.o., IČO: 08290679
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Lidická č.p. 700, 602 00 Brno.
Útvar policie, který písemnosti odevzdal k doručení : 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f trestního řádu ze dne 10. 10. 2025 č.j.: KRPB-129244-140/TČ-2020-060281-ŠTR.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 7:00 hodin do 14:00 hodin na 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Zpracoval:
por. Mgr. Ivo ŠTRÝGL
komisař
tel.: 974 625 747
e-mail: ivo.strygl@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 30.10.2025
Sejmuto dne: 02.12.2025