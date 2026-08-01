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Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Nikolas Teru

Č. j. KRPB-114025-86/TČ-2026-060681, Nikolas Teru roč. 1996 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Oddělení hospodářské kriminality
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín

Č. j. KRPB-114025-86/TČ-2026-060681                                                                                                                 Hodonín 20.  července 2026

Počet stran: bude dopočítáno

Sdělení

pro vyvěšení na úřední desce dle § 64 trestního řádu

Adresát: Neznámá osoba, která podepsala Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb se spol. Fio banka, a.s., IČO 61858374, Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 k bankovnímu účtu č. 2903488931/2010

Fiktivní jméno a příjmení: Nikolas Teru

Fiktivní r.č.: 96……59

Fiktivní adresa: Veĺká okružná 1006/83, Partizánske, 955 01, Slovenská republika

Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištění věci podle § 79a trestního řádu (č.j. KRPB-114025-3/TČ-2026-060681)

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u por. Mgr. Petra Macka, OHK SKPV Hodonín, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín v době od 07:00 do 15:00 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty
Podpis doručujícího policisty
por. Mgr. Petr Macek
komisař
974 633 623


Vyvěšeno dne: 01.08.2026
Sejmuto dne: 01.09.2026

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