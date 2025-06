Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Nasser AL ENAD

Č. j. KRPB-170832-76/TČ-2022-060020, Nasser AL ENAD, roč. 1981

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor cizinecké policie

Oddělení dokumentace

Svatoplukova 84b, 615 00 Brno





Č. j. KRPB-170832-76/TČ-2022-060020 Brno 19. května 2025





SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 tr. řádu





Adresát: AL ENAD Nasser, nar. 17.07.1981, st. přísl. Sýrie, neznámého místa pobytu, v minulosti registrován k přechodnému pobytu ve Švédském království do 08.12.2023



Adresa, na níž má být písemnost doručena: adresa pro doručování není známa



Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Obor cizinecké policie, Oddělení dokumentace, Svatoplukova 84b, 615 00 BRNO



Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 12 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 1 odst. 6, 7 zákona číslo 279/2003 Sb. č.j. KRPB-170832/TČ-2022-060020



Protože Vaše adresa pro doručování není známa a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 20.05.2025.



Protože Vaše adresa pro doručování není známa a písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10- ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla uložena u odesilatele.



Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u odboru cizinecké policie, na adrese ul. Kounicova 24, Brno každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.



Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.



Zpracoval:

kpt. Mgr. Jiří Kozák

vrchní komisař

tel.: 974 621 861





Vyvěšeno dne: 03.06.2025

Sejmuto dne: 03.07.2025

