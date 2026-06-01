Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Milan GÁBOR
Č. j. KRPB-245000-63/TČ-2024-060218, Milan GÁBOR, roč. 1965
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-245000-63/TČ-2024-060218 Brno 29. července 2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Milan GÁBOR, nar. 12.02.1965 v KEŽMAROK, trv. bytem Sedláčkova 2902/32, 628 00
Brno-Líšeň, Česko.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Švermova 7, 625 00 Brno.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště Rybářská 17, 603 00 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení podle ustanovení § 159a odst. 3 trestního řádu s přihlédnutím k ustanovení § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu ze dne 21. 4. 2026 k č.j.: KRPB-245000-57/TČ-2024-060218 a Usnesení podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu ze dne 21. 4. 2026 k č.j.:KRPB-83941/TČ-2026-060218.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena.
Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Zpracoval:
nprap. Bc. Jan Janečka
tel: 974626514
e-mail: jan.janecka@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 01.06.2026
Sejmuto dne: 03.08.2026