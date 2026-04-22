Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Maksims KOVALOVS
Č. j. KRPB-158838-47/TČ-2025-060218, Maksims KOVALOVS, roč. 2004
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-158838-47/TČ-2025-060218 Brno 7. dubna 2026
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Maksims KOVALOVS, nar. 02.03.2004
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Praha, Francouzská 80
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení §79f/1,3 tr.ř. ze dne 07.04.2026 pod č.j.: KRPB-158838-36/TČ-2025-060218
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Ing. Luboš Ondroušek
Zpracoval:
nprap. Ing. Luboš Ondroušek
Tel.: 974 626 534
E-mail: lubos.ondrousek@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 22.04.2026
Sejmuto dne: 26.05.2026