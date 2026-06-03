Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Klaudia Halina MICHALKIEWICZ
Č. j. KRPB-52756-30/TČ-2026-060281-KUC, Klaudia Halina MICHALKIEWICZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-52756-30/TČ-2026-060281-KUC Brno 3. června 2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Klaudia Halina MICHALKIEWICZ
Adresa, na níž má být písemnost doručena: 56-100 Wołów, ul. Komuny Paryskiej 26/12, Polská republika
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6
Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištění věci dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 11.03.2026, vedené pod č.j. KRPB-52756-8/TČ-2026-060281-KUC.
Protože adresát nebyl při doručování písemností zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:00 do 14:00 hodin na 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: prap. Lenka Kučerová
Datum: 03.06.2026
prap. Lenka Kučerová
inspektor
tel.: 974 625 726
email: lenka.kucerova3@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 17.06.2026
Sejmuto dne: 21.07.2026