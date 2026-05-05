Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Iveta SZAJKOVÁ

Č. j. KRPB-213219-37/TČ-2025-060214, Iveta SZAJKOVÁ, nar. 1992 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole
Malátova 3, 612 00 Brno

Č. j. KRPB-213219-37/TČ-2025-060214                                                                                                                   Brno 21. dubna 2026

Počet stran: bude dopočítáno

           

Sdělení

                              pro vyvěšení na úřední desce ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)


Adresát: Iveta SZAJKOVÁ, nar. 1992, st. přísl. SVK.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bratislavská 234/52, 602 00 Brno - Zábrdovice.

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení podle ust. § 81a trestního řádu, za užití ust. § 80 a § 81 trestního řádu ze dne 21.04.2026 k č. j. KRPB-213219-35/TČ-2026-060214.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

prap. Adam Kolek                 
inspektor                    

npor. Ing. David Šmarda
vedoucí oddělení

v z. npor. Mgr. Adéla Grycová
podepsáno elektronicky


Vyvěšeno dne: 05.05.2026
Sejmuto dne: 05.06.2026

