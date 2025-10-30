Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti –Gelu CHIRIAC
Č. j. KRPB-187792-424/TČ-2021-060081-JAR, Gelu CHIRIAC, nar.1972
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-187792-424/TČ-2021-060081-JAR Brno 30. října 2025
Počet stran: bude dopočítáno
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu,
ve spojení s ustanovením § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Adresát: Gelu CHIRIAC, nar.1972, naposledy v ČR bytem Heliova 537/5, 460 01 Liberec I
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Heliova 537/5, 460 01 Liberec I
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno
Doručovaná písemnost: Vyrozumění o vrácení věci, č.j. KRPB-187792-417/TČ-2021-060081-JAR, na základě pravomocného usnesení dle § 80 odst. 1 trestního řádu, č.j. KRPB-187792-397/TČ-2021-060081-JAR, právní moc usnesení dne 06.06.2025.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli. Ve smyslu § 50l odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád platí, že „Stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení“.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na sekretariátu Služby kriminální policie a vyšetřování – 1. oddělení hospodářské kriminality, na adrese Kounicova 24, 611 32 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum: 30.10.2025
Podpis doručujícího policisty:
kpt. Mgr. Michal Maroši
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 15.11.2025
Sejmuto dne: 16.12.2025