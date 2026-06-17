Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Fernando Michael BANDUR
Č. j. KRPB-203887-37/TČ-2025-060219-IT, Fernando Michael BANDUR, roč. 2007
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc
Nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno
Č. j. KRPB-203887-37/TČ-2025-060219-IT Brno 2. června 2026
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Fernando Michael BANDUR, nar. 09.08.2007
Adresa, na níž má být písemnost doručena: náměstí Jana Zajíce č. p. 7, 749 01 Vítkov
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Bystrc,
nám. 28. dubna 9 v Brně, 635 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a trestního řádu ze dne 10.10.2026 k č. j. KRPB-203887/TČ-2025-060219-IT.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, ul. nám. 28. dubna 9 v Brně.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Zpracoval: nprap. Marek Vybral
Tel: 974 628 825
Vyvěšeno dne: 17.06.2026
Sejmuto dne: 21.07.2026