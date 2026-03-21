Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Eva SAGASSEROVÁ
Č. j. KRPB-195781-59/TČ-2025-060214, Eva SAGASSEROVÁ, roč. 1990
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole
Malátova 3, 612 00 Brno
Č. j. KRPB-195781-59/TČ-2025-060214 Brno 6. března 2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Eva SAGASSEROVÁ, nar. 21.06.1990 v Trutnov, trv. bytem Moravská č. p. 63, 541 02 Trutnov-Horní Staré Město. Adresa, na níž má být písemnost doručena: Horská 43, 541 01 Trutnov. Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a trestního řádu ze dne 3.10.2025 k čj. KRPB-195781-14/TČ-2025-060214.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
nprap. Bc. Pavel Šmédek
vrchní inspektor
tel.: 974624775
e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 21.03.2026
Sejmuto dne: 21.04.2026