Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - DINIA Daniel, GNAKRI Diendonné David, CHERHYK Diana, BURGATHA Philippe Paulin

Č. j. KRPB-84299-310/TČ-2024-060288-MV, DINIA Daniel, roč. 1993, GNAKRI Diendonné David, roč. 1999, CHERHYK Diana, roč. 2000, BURGATHA Philippe Paulin, roč. 1983

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

Oddělení analytiky a kybernetické kriminality

Skupina kybernetické kriminality

Malátova 3, 611 38 Brno

Č. j. KRPB-84299-310/TČ-2024-060288-MV

Brno 23.·dubna·2025

SDĚLENÍ

o vrácení písemnosti podle § 64 odst. 4 trestního řádu

Adresát: DINIA Daniel, nar. 1993

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Sokolovská 126/40, Praha, 186 00

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zrušení zajištění věcí dle ust. § 79f odst. 1, 3 tr. řádu vydané pod č. j.: KRPB-84299-301/TČ-2024-060288 dne 17.03.2025,

Adresát: GNAKRI Diendonné David, nar. 1999

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Školská 689/20, Nové město, Praha 110 00

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zrušení zajištění věcí dle ust. § 79f odst. 1, 3 tr. řádu vydané pod č. j.: KRPB-84299-302/TČ-2024-060288 dne 17.03.2025,

Adresát: CHERHYK Diana, nar. 2000

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Křižíkova 679/65a, Praha - Karlín, 186 00

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zrušení zajištění věcí dle ust. § 79f odst. 1, 3 tr. řádu vydané pod č. j.: KRPB-84299-303/TČ-2024-060288 dne 17.03.2025,

Adresát: BURGATHA Philippe Paulin, nar. 1983

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Na Poříčí 1066/25, Praha 110 00

Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zrušení zajištění věcí dle ust. § 79f odst. 1, 3 tr. řádu vydané pod č. j.: KRPB-84299-299/TČ-2024-060288 dne 17.03.2025,

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Oddělení analytiky a kybernetické kriminality

Skupina kybernetické kriminality

Malátova 3, 611 38 Brno

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na recepci v budově Policie České republiky, Cejl 4/6, Brno v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Mgr. Iva DEJNOŽKOVÁ

Datum:

por. Mgr. Iva Dejnožková

komisařka

tel: 725 798 631





Vyvěšeno dne: 06.05.2025

Sejmuto dne: 06.06.2025

