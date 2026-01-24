Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti – Daniel POVÝŠIL
Č. j. KRPB-214647-24/TČ-2025-060613-MMT, Daniel POVÝŠIL, nar. 1992
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Č. j. KRPB-214647-24/TČ-2025-060613-MMT Hodonín 12. ledna 2026
Počet stran: bude dopočítáno
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., tr. řádu
Adresát:
Daniel POVÝŠIL, nar. 1992 v Přerov, trv. bytem Masarykovo náměstí č. p. 13, 751 03 Brodek u Přerova
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Masarykovo náměstí č. p. 13, 751 03 Brodek u Přerova
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín Obvodní oddělení policie Hodonín Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby Obvodního oddělení policie Hodonín v době od 00:00 hodin do 23:59 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Martin Matras
Datum:
Podpis doručujícího policisty:
Zpracoval:
nprap. Bc. Martin Matras
npor. Bc. Tomáš Bárta
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Jiří Šupa
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 24.01.2026
Sejmuto dne: 24.02.2026