Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení o možnosti převzetí písemnosti- Carlos HOLAN
Č. j. KRPB-165120-114/TČ-2025-060288-TJ, Carlos HOLAN, roč. 2008
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Malátova 3, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-165120-114/TČ-2025-060288-TJ Brno 3. července 2026
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SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Carlos HOLAN, roč. 2008 v Most, trv. bytem Větrná č. p. 301, 435 42 Litvínov-Janov
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Větrná č. p. 301, 435 42 Litvínov-Janov, Česko
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Malátova 3, Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 81a trestního řádu ze dne 15.06.2026 k čj. KRPB-165120-101/TČ-2025-060288-TJ.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Malátova 3, Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
por. Tomáš Javůrek
por. Bc. Pavel Šmédek
vrchní inspektor
974624756
krpb.podatelna@pcr.cz
pavel.smedek@pcr.cz
mjr. Ing. Bc. Pavel Rössner
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 21.07.2026
Sejmuto dne: 21.08.2026