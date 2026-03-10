Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Andrea HALUŠKOVÁ

Č. j. KRPB-216109-49/TČ-2025-060613-MMT, Andrea HALUŠKOVÁ, roč. 1994 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín


Č. j. KRPB-216109-49/TČ-2025-060613-MMT                                                                              Brno 23. února 2026


                                                                                             SDĚLENÍ
                                          pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., tr. řádu

Adresát:
Adresát: Andrea HALUŠKOVÁ, nar. 03.01.1994
Adresa, na níž má být písemnost doručena: U Uranie č. 5 Praha 7
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli. 


Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby Obvodního oddělení policie Hodonín v době od 00:00 hodin do 23:59 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Zpracoval:
nprap. Bc. Martin Matras  


Vyvěšeno dne: 10.03.2026
Sejmuto dne: 10.04.2026

