Rozšířené vyhledávání

 

Schovával se v kuchyni

Kriminalisté z Palmovky od začátku roku vypátrali několik desítek hledaných osob. Poslední z nich měl netradiční úkryt v kuchyňské lince. 

Kriminalisté třetího policejního obvodu koncem dubna cíleně pátrali po čtyřiatřicetiletém muži, na kterého byl mimo jiné vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Soud mu totiž uložil roční trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou za majetkovou trestnou činnost, muž však do výkonu trestu nenastoupil.

Po vstupu do jednoho z bytů v Bohnicích, kde měli kriminalisté podezření, že by se mohl nacházet, ho našli schovaného ve spodní části kuchyňské linky. Následně ho za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě a eskortovali do věznice.

Tito kriminalisté se primárně zabývají objasňováním loupeží a vedle své hlavní agendy se dlouhodobě věnují i pátrání po osobách. Od počátku letošního roku vypátrali již 50 osob vedených v celostátním pátrání.

mjr. Jan Daněk
20.5.2026

