Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Schoval se v prodejně
Po uzavření opustil úkryt, čímž spustil zabezpečovací zařízení.
Policisté z obvodního oddělení Cheb - město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaatřicetiletému muži z Chebu.
Podezřelý muž měl v sobotu 14. února letošního roku v Chebu vstoupit do jedné z prodejen. Krátce před osmnáctou hodinou, tedy v době, kdy se prodejna uzavírala, se měl ve vnitřních prostorách ukrýt. Když obchod zaměstnanci opustili a uzamkli, dvaatřicetiletý muž úkryt opustil a prohledal zázemí prodejny. V kuchyňce měl odcizit mobilní telefon a také několik klíčů od skladových kontejnerů. Dále si měl k odcizení připravit batoh, kdy ale pohybem po prodejně zpustil zabezpečovací zařízení. Na místo se jako první dostavil zaměstnanec bezpečnostní služby, který podezřelého muže nalezl uvnitř objektu.
Následně na místo dorazili policisté, kteří muže zadrželi.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jan Bílek
17.2.2026