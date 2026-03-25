Schengenské vnitrozemské pátrání
Desítky policistů zastavovali vozidla u dálnice D3.
Rozsáhlou kontrolní akci, zaměřenou na aktuální tranzitní nelegální migraci, odhalovaní padělaných a pozměněných cestovních a jiných dokladů, odhalovaní nelegálního pobytu a protiprávní činnosti cizinců, uskutečnili koncem minulého týdne policisté z odboru cizinecké policie, dálničního oddělení Borek, dopravní policisté z oddělení silničního dohledu a také rakouští policisté v rámci mezinárodní spolupráce.
Během 6 hodin desítky zmíněných příslušníků na dálnici D3 - odpočívka Chotýčany, v obou směrech, zastavili 100 motorových vozidel, kdy zkontrolovali 134 osob, především cizí státní příslušnosti. Ke kontrole použili nová technická zařízení k odhalování osob v krytech motorových vozidel a též důkladně kontrolovali předložené doklady. V posledních měsících je trendem nárůst padělaných dokladů občanů třetích zemí.
Cizinečtí policisté spolupracují s různými útvary policie, kdy jsou schopni během výkonů zjistit pravost dokladů, veřejných listin, bankovek napříč všemi státy Evropské unie a pochopitelně i z jiných kontinentů.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. března 2026