Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Sbírka pro postižené
Lidé podepisovali falešný certifikát.
Ve čtvrtek před polednem se v nákupním centru v ulici Katovická ve Strakonicích pohybovali dva cizinci vydávající se za hluchoněmé, kteří pod smyšlenou záminkou vylákávali od kolemjdoucích finanční prostředky. Předkládali lidem falešný certifikát na podporu postižených osob. Na certifikát nechávali zapisovat jména dárců a výši jejich příspěvků. Jeden z oslovených pojal podezření a přivolal policii. Ta následným šetřením zjistila, že uvedené informace nejsou pravdivé a jedná se o podvod. Podvodníci se přiznali – peníze utratili v provozovně rychlého občerstvení.
Podvodníci používali dokument s názvem: „Certifikát regionální pro neslyšící a tělesně postižené lidi a pro chudé děti chceme otevřít mezinárodní centrum.“ Policistům se podařilo zajistit jeden takový list – údajný certifikát, na kterém bylo uvedeno jedenáct dárců, kteří v dobré víře přispěli celkovou částkou 6 000 korun.
Policie zároveň upozorňuje na podobné případy, kdy podvodníci zneužívají dobrotu lidí a často spoléhají na emoce. Seriózní sbírky mají vždy uvedeného organizátora, IČO a kontakt a lze si je ověřit na webu Ministerstva vnitra (seznam veřejných sbírek) nebo na oficiálních stránkách organizace. Ručně psané archy se jmény dárců jsou častým znakem podvodu. Pokud máte pochybnosti, raději nepřispívejte a situaci si ověřte a v případě podezření kontaktujte Policii ČR.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
27. března 2026