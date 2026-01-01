Sbírka interních aktů řízení Policejního prezidia České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával následující informace:
- Od kdy je vedena Sbírka interních aktů řízení Policejního prezidia České republiky (dále jen „Sbírka PP“)? Pokud už není Sbírka PP vedena, do kdy byla vedena?
- Používá se pro Sbírka interních aktů řízení Policejního prezidia České republiky v rámci Policie České republiky nějaká obvyklá zkratka?
- Jakým způsobem (formou) a vůči komu je Sbírka PP zveřejňována či zpřístupňována?
- Jaký je rozdíl mezi pokynem policejního prezidenta (PPP) a závazným pokynem policejního prezidenta (ZPPP)?
- Jsou PPP a ZPPP zveřejňovány či zpřístupňovány ve Sbírce PP?
- Existuje na úrovni interních aktů řízení Policejního prezidia České republiky bližší úprava náležitostí úředního záznamu o podání vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu? Pokud ano, kde ji lze nalézt a co obsahuje?
- Má Policie ČR předepsaný či doporučený vzor úředního záznamu o podání vysvětlení? Pokud ano, jak a kde je upraven?
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1. Sbírka interních aktů řízení pro interní akty řízení policejního prezidenta je vedena od roku 1993 do současnosti.
Ad 2. Pro sbírku interních aktů řízení se v Policii České republiky nepoužívá žádná zkratka, která by odpovídala např. zkratce Sb. užívané pro Sbírku zákonů.
Ad 3. Sbírka interních aktů řízení se vydává v částkách postupně číslovaných během kalendářního roku. Pro vnitřní potřebu příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky se interní akty řízení zveřejňují též v informačním systému eSIAŘ provozovaném Policií České republiky.
Ad 4. Závazné pokyny policejního rezidenta a pokyny policejního rezidenta jsou interní akty řízení, které se liší pouze dobou svého vydání. Název „závazný pokyn policejního prezidenta“ se používal do roku 2013, od roku 2014 až dosud se používá název „pokyn policejního prezidenta“.
Ad 5. Ano.
Ad 6. Žádný interní akt řízení vydaný služebním funkcionářem nebo vedoucím příslušníkem či zaměstnancem Policejního prezidia České republiky neupravuje náležitosti úředního záznamu podle § 158 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Ad 7. Policie České republiky provozuje informační systém ETŘ určený pro zpracování údajů a zajištění výkonu spisové služby. Tento informační systém umožňuje vyhotovovat digitální dokumenty formou typových formulářů. Mezi uvedenými typovými formuláři je také formulář určený k vyhotovení úředního záznamu o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu.
13. března 2026