Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Samy boty neodešly
Skončily bůh ví kde; Vyhrožoval policistovi.
Boty samy neodešly
Před několika dny se litvínovští policisté začali zabývat krádeží bot na Meziboří. Kdosi v nočních hodinách odcizil sportovní běžecké dámské boty za tisíc korun. Obuv nechala poškozená ležet na chodbě před dveřmi do bytu. Již za dva dny policisté zjistili, že boty samy neodešly, ale odnesl je 42letý muž z Litvínova. Vzhledem ke spáchané škodě na odcizené věci policisté šetřili krádež jako přestupek proti majetku. Věc ovšem zkomplikovala informace, kterou se strážci zákona dozvěděli. Podezřelý byl totiž v posledních pěti letech Okresním soudem v Mostě pětkrát potrestán za majetkovou trestnou činnost. To mělo za následek zpřísnění právní kvalifikace a muž si na služebně převzal sdělení podezření z přečinu krádeže. I přestože ho událost prý mrzí, hrozí mu v případě uznání viny další, až dvouletý trest za mřížemi. To, co se stalo s odcizenou obuví, se nikdo asi nedozví. Prý byl opilý, nazlobený a pár bot pravděpodobně někde vyhodil.
Vyhrožoval policistovi
O svém chování teď může přemýšlet 35letý muž z Litvínova, kterého stíhá policejní vyšetřovatel ze spáchání přečinů vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a vydírání. Sdělení obvinění si převzal od kriminalisty v posledních dnech. Vyšetřovatel klade obviněnému za vinu to, že v budově obvodního oddělení několik minut verbálně napadal službu konajícímu policistovi. V danou dobu byl stíhaný omezený na osobní svobodě v jiném případě. Policistu opakovaně vulgárně urážel a dožadoval se sejmutí pout. Přestože byl muž několikrát poučen o tom, aby svého chování zanechal, jednal přesně naopak a svou agresi zvyšoval. Sloužící policisté samozřejmě jeho požadavkům ze zákonných důvodů nevyhověli. To se obviněnému nelíbilo a trochu přitvrdil. Přítomnému policistovi začal vyhrožovat fyzickým napadením, dokonce zabitím. Agresivní chování bylo zřejmě ovlivněno hladinou alkoholu v krvi. To ho neomlouvá. Urážet a vyhrožovat komukoliv zabitím se nesmí, natož úřední osobě při výkonu pravomoci. Od soudu může v případě uznání viny odejít až se čtyřletým trestem odnětí svobody.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
19. května 2026